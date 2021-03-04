Леванте - Атлетик 04.03.2021 обзор матча
Дата публикации: 05-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Леванте - Атлетик, который состоялся 4 Марта 2021 года, в рамках турнира: Кубок Испании 2020/21, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Атлетик - Леванте (11.02.2021) | Кубок Испании 2020/21
11 Февраля 2021
Футбол - Кубок Испании...
11 Февраля 2021
Футбол - Кубок Испании...
Леванте - Атлетик (04.03.2021) | Кубок Испании 2020/21
4 Марта 2021
Футбол - Кубок Испании 2020/21...
4 Марта 2021
Футбол - Кубок Испании 2020/21...
Атлетик - Леванте 11.02.2021 обзор матча
Футбол | Кубок Испании 2020/21 | Видео...
Футбол | Кубок Испании 2020/21 | Видео...
Леванте - Атлетик обзор матча (01.02.2015)
01 февраля 2015 | Чемпионат Испании 2014/2015 ...
01 февраля 2015 | Чемпионат Испании 2014/2015 ...
Леванте - Атлетик 04.03.2021 прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 4 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/2 Финала Главный судья: Карлос...
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 4 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/2 Финала Главный судья: Карлос...