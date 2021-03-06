  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Удинезе - Сассуоло 06.03.2021 обзор матча

Дата публикации: 06-03-2021

Удинезе - Сассуоло обзор 06.03.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Удинезе - Сассуоло, который состоялся 6 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 26-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Сассуоло - Удинезе обзор матча (10.01.2015)
    Сассуоло - Удинезе обзор матча (10.01.2015)
    10 января 2015 | Чемпионат Италии 2014/15...
  • Сассуоло - Удинезе 06.11.2020 обзор матча
    Сассуоло - Удинезе 06.11.2020 обзор матча
    Футбол |  Чемпионат Италии  2020/21 | Видео...
  • Сассуоло - Удинезе обзор матча 02.08.2020
    Сассуоло - Удинезе обзор матча 02.08.2020
    ...
  • Удинезе - Сассуоло смотреть онлайн 12.01.2020
    Удинезе - Сассуоло смотреть онлайн 12.01.2020
    Футбол |  Итальянская Серия А 2019/20 | 19-й тур
    Смотреть онлайн прямую видео...
  • Удинезе - Сассуоло 06.03.2021 прямая трансляция
    Удинезе - Сассуоло 06.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144 6 Марта 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 26-й тур Главный судья: Лоренцо Маджони...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close