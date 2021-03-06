Бавария - Боруссия Д 06.03.2021 обзор матча Дата публикации: 06-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бавария - Боруссия Д, который состоялся 6 Марта 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Боруссия М - Бавария запись матча 08.01.2021

8 января 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 8 января 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Бавария - Кёльн (27.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

27 Февраля 2021

Футбол - Немецкая... 27 Февраля 2021Футбол - Немецкая...

Айнтрахт - Бавария (20.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

20 Февраля 2020

Футбол - Немецкая... 20 Февраля 2020Футбол - Немецкая...

РБ Лейпциг - Боруссия М (27.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

27 Февраля 2021

Футбол - Немецкая... 27 Февраля 2021Футбол - Немецкая...