Арминия - Унион 07.03.2021 обзор матча
Дата публикации: 07-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Арминия - Унион, который состоялся 7 Марта 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Арминия - Унион 07.03.2021 прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300 7 Марта 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 24-й тур Главный судья: Харм Осмерс...
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300 7 Марта 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 24-й тур Главный судья: Харм Осмерс...