Славия - Рейнджерс 11 марта обзор матча Дата публикации: 11-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Славия - Рейнджерс, который состоялся 11 Марта 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Славия - Рейнджерс 11 марта прямая трансляция

Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 11 Марта 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы , 1/8 Финала. Первый матч Главный судья:... Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 11 Марта 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы , 1/8 Финала. Первый матч Главный судья:...

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