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Динамо Киев - Вильярреал 11 марта обзор матча

Дата публикации: 11-03-2021

Динамо Киев - Вильярреал обзор 11.03.2021 Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Динамо Киев - Вильярреал, который состоялся 11 Марта 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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