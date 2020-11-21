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Лацио - Кротоне 12 марта обзор матча

Дата публикации: 12-03-2021

Лацио - Кротоне обзор 12.03.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Лацио - Кротоне, который состоялся 12 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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