Лидс - Челси 13 марта обзор матча
Дата публикации: 13-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Лидс Юнайтед - Челси, который состоялся 13 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/21, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Среди картонных болельщиков «Лидса» оказался Усама бен Ладен
Как и многие другие команды, «Лидс Юнайтед» заполняет пустые трибуны стадиона как может. Перед матчем с «Фулхэмом» клуб...
Как и многие другие команды, «Лидс Юнайтед» заполняет пустые трибуны стадиона как может. Перед матчем с «Фулхэмом» клуб...
Вест Хэм - Лидс Юнайтед (08.03.2021) | Чемпионат Англии 2020/21
8 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Англии...
8 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Англии...
«Вест Бромвич» и «Лидс» вышли в АПЛ
В Чемпионшипе завершился последний тур чемпионата и определились все участники Премьер-лиги и те команды, кто будет бороться за единственную путёвку...
В Чемпионшипе завершился последний тур чемпионата и определились все участники Премьер-лиги и те команды, кто будет бороться за единственную путёвку...