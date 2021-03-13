Сассуоло - Верона 13 марта обзор матча
Дата публикации: 13-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Сассуоло - Верона, который состоялся 13 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Сассуоло - Верона (13.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
13 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
13 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Верона - Сассуоло 22.11.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Сассуоло - Верона 13 марта прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717 13 Марта 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 27-й тур Главный...
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717 13 Марта 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 27-й тур Главный...
Верона - Сассуоло смотреть онлайн 25.10.2019
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 9-й тур
Смотреть онлайн прямую...
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 9-й тур
Смотреть онлайн прямую...
Верона - Интер обзор матча (15.03.2014)
15 марта 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 28-й тур...
15 марта 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 28-й тур...