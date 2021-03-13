Сассуоло - Верона 13 марта обзор матча Дата публикации: 13-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Сассуоло - Верона, который состоялся 13 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Сассуоло - Верона 13 марта прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717 13 Марта 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 27-й тур Главный... Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717 13 Марта 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 27-й тур Главный...

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