Бенфика - Боавишта 13 марта обзор матча Дата публикации: 13-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бенфика - Боавишта, который состоялся 13 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Бенфика - Боавишта 13 марта прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 13 Марта 2021, Суббота. 21:00 МСК. Примейра, 23-й тур Главный судья: Мануэл Мота... Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 13 Марта 2021, Суббота. 21:00 МСК. Примейра, 23-й тур Главный судья: Мануэл Мота...

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