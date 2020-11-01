Тондела - Спортинг 13 марта обзор матча
Дата публикации: 14-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Тондела - Спортинг, который состоялся 13 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Тондела - Спортинг 13 марта прямая трансляция
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500 13 Марта 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 23-й тур Главный судья: Нуну Алмейда...
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500 13 Марта 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 23-й тур Главный судья: Нуну Алмейда...