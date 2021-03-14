Гранада - Реал Сосьедад 14 марта обзор матча Дата публикации: 14-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Гранада - Реал Сосьедад, который состоялся 14 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Гранада - Реал Сосьедад обзор матча (22.09.2015)

22 сентября 2015 | Чемпионат Испании 2015/2016 ... 22 сентября 2015 | Чемпионат Испании 2015/2016 ...

Гранада - Реал Сосьедад обзор матча (21.12.2013)

21 декабря 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 17-й тур... 21 декабря 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 17-й тур...

Гранада - Реал Сосьедад обзор матча (11.01.2015)

11 января 2015 | Чемпионат Испании 2014/15... 11 января 2015 | Чемпионат Испании 2014/15...

Реал Сосьедад - Гранада обзор матча (05.05.2014)

05 мая 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 36-й тур... 05 мая 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 36-й тур...