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Болонья - Сампдория 14 марта обзор матча

Дата публикации: 14-03-2021

Болонья - Сампдория обзор 14.03.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Болонья - Сампдория, который состоялся 14 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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