Болонья - Сампдория 14 марта обзор матча Дата публикации: 14-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Болонья - Сампдория, который состоялся 14 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Сампдория - Болонья обзор матча (01.12.2018)

1 декабря 2018 | Футбол | Итальянская Серия А 2018/19 | 14-й тур... 1 декабря 2018 | Футбол | Итальянская Серия А 2018/19 | 14-й тур...

Болонья - Сампдория (14.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

14 Марта 2021

Футбол - Чемпионат Италии... 14 Марта 2021Футбол - Чемпионат Италии...

Сампдория - Болонья 22.11.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...

Сампдория - Болонья смотреть онлайн 12.02.2017

Футбол | Итальянская Серия А 2016/17 | 24-й тур

Смотреть онлайн прямую видео трансляцию... Футбол | Итальянская Серия А 2016/17 | 24-й турСмотреть онлайн прямую видео трансляцию...