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Барселона - Уэска 15 марта обзор матча

Дата публикации: 16-03-2021

Барселона - Уэска обзор 15.03.2021 Ла Лига

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Барселона - Уэска, который состоялся 15 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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