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Челси - Атлетико 17 марта обзор матча

Дата публикации: 18-03-2021

Челси - Атлетико обзор 17.03.2021 Лига Чемпионов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Челси - Атлетико, который состоялся 17 Марта 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2020/21, 1/8 Финала, Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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