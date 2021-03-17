Торино - Сассуоло 17 марта обзор матча
Дата публикации: 17-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Торино - Сассуоло, который состоялся 17 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Торино - Сассуоло 17 марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500 17 Марта 2021, Среда. 17:00 МСК. Серия А, 24-й тур Главный судья: Маурицио Мариани...
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500 17 Марта 2021, Среда. 17:00 МСК. Серия А, 24-й тур Главный судья: Маурицио Мариани...