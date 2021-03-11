Янг Бойз - Аякс 18 марта обзор матча
Дата публикации: 19-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Янг Бойз - Аякс, который состоялся 18 Марта 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/8 Финала, Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Футбол. Лига Европы.1/16 финала. Смотреть онлайн Янг Бойз - Зенит Прямая видео трансляция матча Начало 17.02.2011 в 23:00 ...
Янг Бойз - Аякс 18 марта прямая трансляция
Стадион: Стад де Суисс Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000 18 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы , 1/8 Финала, Ответный матч...
Стадион: Стад де Суисс Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000 18 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы , 1/8 Финала, Ответный матч...