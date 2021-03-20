Парма - Дженоа 19 марта обзор матча Дата публикации: 20-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Парма - Дженоа, который состоялся 19 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Парма - Дженоа обзор матча (09.03.2019)

9 марта 2019 | Футбол | Итальянская Серия А 2018/19 | 27-й тур... 9 марта 2019 | Футбол | Итальянская Серия А 2018/19 | 27-й тур...

Парма - Дженоа смотреть онлайн 09.03.2019

Футбол | Итальянская Серия А 2018/19 | 27-й тур

Смотреть онлайн прямую... Футбол | Итальянская Серия А 2018/19 | 27-й турСмотреть онлайн прямую...

Дженоа - Парма 30.11.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...

Дженоа - Парма видео обзор 23.06.2020

23 июня 2020 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20... 23 июня 2020 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20...