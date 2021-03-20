Метц - Ренн 20 марта обзор матча Дата публикации: 20-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Метц - Ренн, который состоялся 20 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Ренн - Метц 23.12.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2020/21 | Видео...

Метц - Ренн 20 марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304 20 Марта 2021, Суббота. 15:00 МСК. Лига 1, 30-й тур Главный судья: Вилли... Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304 20 Марта 2021, Суббота. 15:00 МСК. Лига 1, 30-й тур Главный судья: Вилли...

Ренн - Метц 23.12.2020 прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127 23 декабря 2020, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 17-й тур Главный судья: Флоран Батта (Франция)... Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127 23 декабря 2020, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 17-й тур Главный судья: Флоран Батта (Франция)...

Монако - Ренн обзор матча (04.10.2015)

04 октября 2015 | Чемпионат Франции 2015/2016 ... 04 октября 2015 | Чемпионат Франции 2015/2016 ...