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Портимоненсе - Порту 20 марта обзор матча

Дата публикации: 20-03-2021

Портимоненсе - Порту обзор 20.03.2021 Примейра

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Портимоненсе - Порту, который состоялся 20 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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