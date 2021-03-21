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Колос - Заря 21 марта обзор матча

Дата публикации: 21-03-2021

Колос - Заря обзор 21.03.2021 УПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Колос - Заря, который состоялся 21 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 19-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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