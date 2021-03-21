Челси - Шеффилд Юнайтед 21 марта обзор матча Дата публикации: 21-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Челси - Шеффилд Юнайтед, который состоялся 21 Марта 2021 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2020/21, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Челси - Шеффилд Юнайтед 21 марта прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055 21 Марта 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Кубок Англии , 1/4 Финала Главный судья: Эндрю... Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055 21 Марта 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Кубок Англии , 1/4 Финала Главный судья: Эндрю...