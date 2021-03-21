Страсбург - Ланс 21 марта обзор матча Дата публикации: 21-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Страсбург - Ланс, который состоялся 21 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Страсбург - Ланс 21 марта прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 21 Марта 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 30-й тур Главный судья: Жереми Стина... Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 21 Марта 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 30-й тур Главный судья: Жереми Стина...

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