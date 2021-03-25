  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Бельгия - Уэльс 24 марта обзор матча

Дата публикации: 25-03-2021

Бельгия - Уэльс обзор 24.03.2021 ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бельгия - Уэльс, который состоялся 24 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Бельгия - Уэльс 24 марта прямая трансляция
    Бельгия - Уэльс 24 марта прямая трансляция
    Стадион: Дэн Дрэф (Лёвен, Бельгия), вместимость: 9319 24 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул,...
  • Чемпионат мира по футболу 2022 года. ФИФА откладывает старт квалификации в зоне КОНКАКАФ
    Чемпионат мира по футболу 2022 года. ФИФА откладывает старт квалификации в зоне КОНКАКАФ
    ФИФА объявила, что квалификация на чемпионат мира 2022 года в зоне КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной, Центральной и Карибской зоны) начнется не...
  • Бельгия - Уэльс обзор матча (16.11.2014)
    Бельгия - Уэльс обзор матча (16.11.2014)
    16 ноября 2014 | Чемпионат Европы 2016 | Квалификация...
  • Уэльс – Бельгия обзор матча (12.06.2015)
    Уэльс – Бельгия обзор матча (12.06.2015)
    12 июня 2015 | Чемпионат Европы 2015 | Квалификация...
  • Чемпионат мира 2022 может пройти в другой стране
    Чемпионат мира 2022 может пройти в другой стране
    Катар может лишиться проведения в 2022 году чемпионата мира по футболу из-за недавно опубликованного журналистского расследования, в котором...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close