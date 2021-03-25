  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Словения - Хорватия 24 марта обзор матча

Дата публикации: 25-03-2021

Словения - Хорватия обзор 24.03.2021 ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Словения - Хорватия, который состоялся 24 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Чемпионат мира по футболу 2022 года. ФИФА откладывает старт квалификации в зоне КОНКАКАФ
    Чемпионат мира по футболу 2022 года. ФИФА откладывает старт квалификации в зоне КОНКАКАФ
    ФИФА объявила, что квалификация на чемпионат мира 2022 года в зоне КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной, Центральной и Карибской зоны) начнется не...
  • Чемпионат мира 2022 может пройти в другой стране
    Чемпионат мира 2022 может пройти в другой стране
    Катар может лишиться проведения в 2022 году чемпионата мира по футболу из-за недавно опубликованного журналистского расследования, в котором...
  • На групповом этапе ЧМ-2022 могут ввести серию пенальти
    На групповом этапе ЧМ-2022 могут ввести серию пенальти
    По данным британских таблоидов, ФИФА рассматривает возможность введения серии 11-метровых ударов в ходе группового раунда Чемпионата мира 2022 года,...
  • Смотреть онлайн Словения – Германия прямая трансляция
    Смотреть онлайн Словения – Германия прямая трансляция
    Хоккей. Чемпионат Мира Смотреть онлайн Словения – Германия Прямая видео трансляция матча Начало 03.05.2011 в 18:15  ...
  • Смотреть онлайн Россия – Словения прямая трансляция
    Смотреть онлайн Россия – Словения прямая трансляция
    Хоккей. Чемпионат Мира Смотреть онлайн Россия – Словения. Прямая видео трансляция матча Начало 01.05.2011 в 18:15  ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close