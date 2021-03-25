Англия - Сан-Марино 25 марта обзор матча
Дата публикации: 26-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Англия - Сан-Марино, который состоялся 25 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Чемпионат Мира 2014 / Отборочный турнир / Европа / Группа H / Англия - Сан-Марино
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Дата матча: 12.10.2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Английский...
Англия - Сан-Марино 25 марта прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000 25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Кирилл Левников...
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000 25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Кирилл Левников...