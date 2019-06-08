Лихтенштейн - Армения 25 марта обзор матча Дата публикации: 26-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Лихтенштейн - Армения, который состоялся 25 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Лихтенштейн - Армения 25 марта прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127 25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Юлиан Вайнбергер... Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127 25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Юлиан Вайнбергер...

Лихтенштейн - Армения смотреть онлайн 12.10.2019

Футбол | Чемпионат Европы 2020 | Отборочный турнир Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Лихтенштейн - Армения... Футбол | Чемпионат Европы 2020 | Отборочный турнир Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Лихтенштейн - Армения...

Армения - Лихтенштейн обзор матча (08.06.2019)

8 июня 2019 | Футбол | Чемпионат Европы 2020 | Отборочный турнир... 8 июня 2019 | Футбол | Чемпионат Европы 2020 | Отборочный турнир...

Армения - Лихтенштейн (08.06.2019) | Отборочный турнир ЕВРО-2020

8 июня 2019

Футбол - ... 8 июня 2019Футбол - ...