Черногория - Гибралтар 27 марта обзор матча Дата публикации: 27-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Черногория - Гибралтар, который состоялся 27 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Черногория - Гибралтар 27 марта прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000 27 Марта 2021, Суббота. 17:00 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Мануэль... Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000 27 Марта 2021, Суббота. 17:00 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Мануэль...

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