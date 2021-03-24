  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Норвегия - Турция 27 марта обзор матча

Дата публикации: 27-03-2021

Норвегия - Турция обзор 27.03.2021 ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Норвегия - Турция, который состоялся 27 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Норвегия - Турция (27.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    Норвегия - Турция (27.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    27 Марта 2021
    Футбол - Отборочный турнир к...
  • Норвегия - Турция 27 марта прямая трансляция
    Норвегия - Турция 27 марта прямая трансляция
    Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30377 27 Марта 2021, Суббота. 20:00 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Алехандро Хосе...
  • Турция - Нидерланды (24.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    Турция - Нидерланды (24.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    24 Марта 2021
    Футбол - Отборочный турнир к...
  • Чемпионат Мира 2014 / Отборочный турнир / Группа D / 1-й тур / Голландия- Турция
    Чемпионат Мира 2014 / Отборочный турнир / Группа D / 1-й тур / Голландия- Турция
    Вид спорта: Футбол Дата/Год выпуска: 07.09.2012 Язык комментариев: Русский Комментатор: А.Кузмак...
  • Смотреть онлайн ЧМ-2014.Отборочный турнир: Голландия - Турция прямая трансляция
    Смотреть онлайн ЧМ-2014.Отборочный турнир: Голландия - Турция прямая трансляция
    Футбол | ЧМ-2014 | Отборочный турнир Смотреть онлайн Голландия - Турция | Прямая видео трансляция матча Начало 07.09.2012 в 22:30...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close