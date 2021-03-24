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Сербия - Португалия 27 марта обзор матча

Дата публикации: 28-03-2021

Сербия - Португалия обзор 27.03.2021 ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Сербия - Португалия, который состоялся 27 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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