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Словакия - Мальта 27 марта обзор матча

Дата публикации: 28-03-2021

Словакия - Мальта обзор 27.03.2021 ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Словакия - Мальта, который состоялся 27 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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