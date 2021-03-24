Словакия - Мальта 27 марта обзор матча
Дата публикации: 28-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Словакия - Мальта, который состоялся 27 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Словакия - Мальта (27.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
27 Марта 2021
Футбол - Отборочный турнир к...
27 Марта 2021
Футбол - Отборочный турнир к...
Мальта - Россия (24.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
24 Марта 2021
Футбол - Отборочный турнир к...
24 Марта 2021
Футбол - Отборочный турнир к...
Словакия - Мальта 27 марта прямая трансляция
Стадион: Сити Арена Трнава (Трнава, Словакия), вместимость: 19200 27 Марта 2021, Суббота. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Харальд Лехнер...
Стадион: Сити Арена Трнава (Трнава, Словакия), вместимость: 19200 27 Марта 2021, Суббота. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Харальд Лехнер...
Чемпионат Мира 2014 / Отборочный турнир / Группа B / Болгария - Мальта
22 марта 2013 Футбол - Чемпионат Мира 2014 - Отборочный турнир Комментарий - украинский...
22 марта 2013 Футбол - Чемпионат Мира 2014 - Отборочный турнир Комментарий - украинский...
Мальта - Азербайджан обзор матча (06.09.2015)
06 сентября 2015 | Отборочный турнир Чемпионата Европы 2016...
06 сентября 2015 | Отборочный турнир Чемпионата Европы 2016...