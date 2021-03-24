Дания - Молдова 28 марта обзор матча
Дата публикации: 28-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Дания - Молдова, который состоялся 28 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Дания - Молдова 28 марта прямая трансляция
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800 28 Марта 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Алияр Агаев (Баку,...
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800 28 Марта 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Алияр Агаев (Баку,...
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