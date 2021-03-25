Болгария - Италия 28 марта обзор матча Дата публикации: 29-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Болгария - Италия, который состоялся 28 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Болгария - Италия 28 марта прямая трансляция

Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228 28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Славко Винчич... Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228 28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Славко Винчич...