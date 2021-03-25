  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Израиль - Шотландия 28 марта обзор матча

Дата публикации: 29-03-2021

Израиль - Шотландия обзор 28.03.2021 ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Израиль - Шотландия, который состоялся 28 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Израиль - Дания (25.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    Израиль - Дания (25.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    25 Марта 2021
    Футбол - Отборочный турнир к...
  • Израиль - Шотландия 28 марта прямая трансляция
    Израиль - Шотландия 28 марта прямая трансляция
    Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 15700 28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Дениз Айтекин...
  • Чемпионат Мира 2014 / Отборочный турнир / Европа / Группа F / Ирландия - Израиль
    Чемпионат Мира 2014 / Отборочный турнир / Европа / Группа F / Ирландия - Израиль
    26 марта 2013 Футбол - Чемпионат Мира 2014 - Отборочный турнир Комментирует матч Максим Сенаторов...
  • Чемпионат Мира 2014 / Отборочный турнир / Европа / Группа F / Израиль - Португалия
    Чемпионат Мира 2014 / Отборочный турнир / Европа / Группа F / Израиль - Португалия
    22 марта 2013 Футбол - Чемпионат Мира 2014 - Отборочный турнир Комментирует матч Александр Неценко...
  • Смотреть онлайн Отборочный турнир ЧМ-2014: Ирландия - Израиль прямая трансляция
    Смотреть онлайн Отборочный турнир ЧМ-2014: Ирландия - Израиль прямая трансляция
    Футбол | ЧМ-2014 | Отборочный турнир Смотреть онлайн Ирландия - Израиль | Прямая видео трансляция матча Начало 26.03.2013 в 23:45...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close