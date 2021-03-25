Израиль - Шотландия 28 марта обзор матча
Дата публикации: 29-03-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Израиль - Шотландия, который состоялся 28 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 15700 28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Дениз Айтекин...
Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 15700 28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Дениз Айтекин...
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