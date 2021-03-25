Сан-Марино - Венгрия 28 марта обзор матча Дата публикации: 29-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Сан-Марино - Венгрия, который состоялся 28 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Сан-Марино - Венгрия 28 марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5387 28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Ник Уолш... Стадион: Олимпико (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5387 28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Ник Уолш...

Англия - Сан-Марино (25.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022

25 Марта 2021

Футбол - Отборочный турнир к... 25 Марта 2021Футбол - Отборочный турнир к...

Смотреть онлайн Отборочный турнир ЧМ-2014: Англия – Сан-Марино прямая трансляция

Футбол | ЧМ-2014 | Отборочный турнир Смотреть онлайн Англия – Сан-Марино | Прямая видео трансляция матча Начало 12.10.2012 в 23:00... Футбол | ЧМ-2014 | Отборочный турнир Смотреть онлайн Англия – Сан-Марино | Прямая видео трансляция матча Начало 12.10.2012 в 23:00...

Сан-Марино - Англия обзор матча (05.09.2015)

04 сентября 2015 | Отборочный турнир Чемпионата Европы 2016... 04 сентября 2015 | Отборочный турнир Чемпионата Европы 2016...