Россия U21 - Франция U21 28 марта обзор матча Дата публикации: 29-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Россия U21 - Франция, который состоялся 28 Марта 2021 года, в рамках турнира: Молодежный Чемпионат Европы 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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