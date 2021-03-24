Азербайджан - Сербия 30 марта обзор матча Дата публикации: 30-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Азербайджан - Сербия, который состоялся 30 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870 30 Марта 2021, Вторник. 19:00 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья: Рой Рейншрейбер... Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870 30 Марта 2021, Вторник. 19:00 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья: Рой Рейншрейбер...

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