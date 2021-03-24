  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Люксембург - Португалия 30 марта обзор матча

Дата публикации: 31-03-2021

Люксембург - Португалия обзор 30.03.2021 ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Люксембург - Португалия, который состоялся 30 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Люксембург - Португалия (30.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    Люксембург - Португалия (30.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    30 Марта 2021
    Футбол - Отборочный турнир к...
  • Люксембург – Португалия обзор матча (17.11.2015)
    Люксембург – Португалия обзор матча (17.11.2015)
    17 ноября 2015 | Товарищеский матч  ...
  • Люксембург - Португалия 30 марта прямая трансляция
    Люксембург - Португалия 30 марта прямая трансляция
    Стадион: Жози Бартель (Люксембург, Люксембург), вместимость: 8054 30 Марта 2021, Вторник. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья: Сергей Иванов...
  • Португалия - Азербайджан (24.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    Португалия - Азербайджан (24.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    24 Марта 2021
    Футбол - Отборочный турнир к...
  • Португалия - Люксембург смотреть онлайн 11.10.2019
    Португалия - Люксембург смотреть онлайн 11.10.2019
    Футбол |  Чемпионат Европы 2020  |   Отборочный турнир Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча  Португалия -...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close