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Уэльс - Чехия 30 марта обзор матча

Дата публикации: 31-03-2021

Уэльс - Чехия обзор 30.03.2021 ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Уэльс - Чехия, который состоялся 30 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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