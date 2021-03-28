Армения - Румыния 31 марта обзор матча Дата публикации: 31-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Армения - Румыния, который состоялся 31 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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