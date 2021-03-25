  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Австрия - Дания 31 марта обзор матча

Дата публикации: 01-04-2021

Австрия - Дания обзор 31.03.2021 ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Австрия - Дания, который состоялся 31 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Израиль - Дания (25.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    Израиль - Дания (25.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    25 Марта 2021
    Футбол - Отборочный турнир к...
  • Дания - Молдавия (28.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    Дания - Молдавия (28.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
    28 Марта 2021
    Футбол - Отборочный турнир к...
  • Австрия - Дания 31 марта прямая трансляция
    Австрия - Дания 31 марта прямая трансляция
    Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008 31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья: Артур Соареш Диаш...
  • Чемпионат Мира 2014 / Отборочный турнир / Европа / Группа H / Австрия - Германия
    Чемпионат Мира 2014 / Отборочный турнир / Европа / Группа H / Австрия - Германия
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: футбол Комментарий: профессиональный Язык комментариев: русский...
  • Австрия - Фарерские острова 28 марта обзор матча
    Австрия - Фарерские острова 28 марта обзор матча
    Футбол | Отборочный турнир к ЧМ 2022 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close