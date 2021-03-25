Лихтенштейн - Исландия 31 марта обзор матча
Дата публикации: 01-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Лихтенштейн - Исландия, который состоялся 31 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127 31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья: Мохаммед Аль-Хаким...
Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127 31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья: Мохаммед Аль-Хаким...
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