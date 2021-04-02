Днепр-1 - Львов 2 апреля обзор матча
Дата публикации: 02-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Днепр-1 - Львов, который состоялся 2 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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