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Леванте - Уэска 2 апреля обзор матча

Дата публикации: 03-04-2021

Леванте - Уэска обзор 02.04.2021 Ла Лига

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Леванте - Уэска, который состоялся 2 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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