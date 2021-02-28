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Динамо Москва - Уфа 3 Апреля обзор матча

Дата публикации: 03-04-2021

Динамо Москва - Уфа обзор 03.04.2021 РПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Динамо Москва - Уфа, который состоялся 3 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2020/2021, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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