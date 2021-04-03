Десна - Олимпик 3 Апреля обзор матча
Дата публикации: 03-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Десна - Олимпик, который состоялся 3 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Десна - Олимпик (03.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Олимпик - Десна 24.10.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Олимпик - Десна обзор матча (04.03.2020)
4 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 21-й тур...
4 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 21-й тур...
Олимпик - Десна обзор матча (06.04.2019)
6 апреля 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2018/19 | 1-й тур...
6 апреля 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2018/19 | 1-й тур...
Десна - Олимпик обзор матча (05.10.2019)
5 октября 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 10-й тур...
5 октября 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 10-й тур...