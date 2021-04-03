Торино - Ювентус 3 Апреля обзор матча Дата публикации: 03-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Торино - Ювентус, который состоялся 3 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500 3 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А , 29-й тур Главный судья: Микаэль Фаббри... Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500 3 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А , 29-й тур Главный судья: Микаэль Фаббри...

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