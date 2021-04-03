  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Торино - Ювентус 3 Апреля обзор матча

Дата публикации: 03-04-2021

Торино - Ювентус обзор 03.04.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Торино - Ювентус, который состоялся 3 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Торино - Ювентус 03 апреля прямая трансляция
    Торино - Ювентус 03 апреля прямая трансляция
    Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500 3 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А , 29-й тур Главный судья: Микаэль Фаббри...
  • Торино - Ювентус обзор матча (26.04.2015)
    Торино - Ювентус обзор матча (26.04.2015)
    26 апреля 2015 | Чемпионат Италии 2014/2015 ...
  • Ювентус - Торино обзор матча (23.02.2014)
    Ювентус - Торино обзор матча (23.02.2014)
    23 февраля 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 25-й тур...
  • Ювентус - Торино обзор матча (31.10.2015)
    Ювентус - Торино обзор матча (31.10.2015)
    31 октября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 15 тур: Ювентус – Торино прямая трансляция
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 15 тур: Ювентус – Торино прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 15-й тур Смотреть онлайн Ювентус – Торино | Прямая видео трансляция матча Начало 01.12.2012 в 23:45...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close