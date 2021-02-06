Боруссия М - Фрайбург 3 Апреля обзор матча
Дата публикации: 04-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Боруссия М - Фрайбург, который состоялся 3 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/2021, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Боруссия М - Фрайбург (03.04.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
3 Апреля 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
3 Апреля 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
Фрайбург – Боруссия М прямая трансляция 05 июня 2020
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 30-й тур Начало 5 июня 2020г в 21:30 мск ...
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 30-й тур Начало 5 июня 2020г в 21:30 мск ...
Фрайбург - Боруссия Д (06.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
6 Февраля 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
6 Февраля 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
Фрайбург - Боруссия Д смотреть онлайн 21.04.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2018/19 | 30-й тур
Смотреть...
Футбол | Немецкая Бундеслига 2018/19 | 30-й тур
Смотреть...
Байер - Фрайбург (28.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
28 Февраля 2021
Футбол - Немецкая...
28 Февраля 2021
Футбол - Немецкая...