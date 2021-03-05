Порту - Санта-Клара 3 Апреля обзор матча Дата публикации: 04-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Порту - Санта-Клара, который состоялся 3 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/2021, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 3 Апреля 2021, Суббота. 22:30 МСК. Примейра, 25-й тур... Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 3 Апреля 2021, Суббота. 22:30 МСК. Примейра, 25-й тур...

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