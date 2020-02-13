Минай - Колос 4 Апреля обзор матча
Дата публикации: 04-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Минай - Колос, который состоялся 4 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Минай - Колос (04.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
4 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
4 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Колос - Минай 25.10.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Колос - Минай запись матча 25.10.2020
25 октября 2020
Футбол - ...
25 октября 2020
Футбол - ...
Минай - Львов (13.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
13 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Украины...
13 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Украины...
Александрия - Минай (20.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
20 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Украины...
20 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Украины...